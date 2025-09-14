Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικά μέτρα

Σημαντικές προσδοκίες για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες δημιουργούν οι εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας, τόσο στις 4 νέες υπό διερεύνηση περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου όσο και στο "οικόπεδο 2" στο Ιόνιο που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο ερευνητικό στάδιο.

Οι 4 νέες περιοχές, μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο, βαίνουν προς παραχώρηση στην Κοινοπραξία Chevron / Helleniq Energy ενώ για το "οικόπεδο 2" όπως έγινε επισήμως γνωστό από τον επικεφαλής της Energean κ.Μαθιό Ρήγα η αρχική εκτίμηση για τους πιθανούς πόρους διαμορφώνεται στα 7 tcf (200 δισεκ. κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις εκτός από οικονομική σημασία (επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ενεργειακή αυτάρκεια και μείωση της δαπάνης για εισαγωγές υδρογονανθράκων εφόσον γίνει εφικτή η εκμετάλλευση κοιτασμάτων) έχουν και μεγάλη γεωπολιτική σημασία για τη χώρα μας. Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Doug Burgum, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Chevron για ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή.

Επιπλέον, η εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων θα αναδείξει τη χώρα μας σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ΕΕ, όχι μόνο στο επίπεδο της διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων (που συμβαίνει ήδη) αλλά και της τροφοδοσίας.

Ο διαγωνισμός για τις 4 περιοχές ( «μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2») προκηρύχθηκε ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσαν η Helleniq Energy για την πρώτη και η Chevron για τις άλλες 3. Την περασμένη Τετάρτη, με τη λήξη της προθεσμίας οι δυο εταιρείες κατέθεσαν από κοινού προσφορά και για τις 4 περιοχές. Ήδη συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και θα ακολουθήσουν η κατάρτιση, υπογραφή των συμβάσεων και η κύρωσή τους από τη Βουλή.

Στην περίπτωση του "οικοπέδου 2" στο Ιόνιο Πέλαγος (30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας με δυτικό όριο το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας) η σύμβαση παραχώρησης κυρώθηκε το 2018 και μισθωτές σήμερα είναι η Κοινοπραξία Energean (75%) και HELLENiQ Upstream (25%).

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα εξαμήνου του ομίλου, η αρχική εκτίμηση για τους πιθανούς πόρους (gas initially in place σύμφωνα με τη σχετική ορολογία) κυμαίνεται στα 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 200 δισ. κυβικά μέτρα αερίου. Ωστόσο προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα και σε ποιό βαθμό απαιτείται ερευνητική γεώτρηση. Δεδομένου του κόστους αλλά και του ρίσκου της επένδυσης για πραγματοποίηση της γεώτρησης, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες η κοινοπραξία Εnergean - HELLENiQ είναι σε αναζήτηση εταίρου που θα συμμετάσχει στο εγχείρημα. Τα βάθη του νερού στο "οικόπεδο 2" κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ., ενώ η ύπαρξη επιβεβαιωμένου πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα καθιστούν την εν λόγω περιοχή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Σημειώνεται ότι η Εnergean έχει ζητήσει και από την Ιταλία την παραχώρηση της γειτνιάζουσας θαλάσσιας περιοχής για έρευνα.

Με την προσθήκη των 4 νέων, οι περιοχές που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για έρευνες υδρογονανθράκων αυξάνονται σε 9.

Οι άλλες 5 είναι η περιοχή 2 (75 % Εnergean- 25 % HELLENiQ), το μπλοκ Ιονίου (100 % HELLENiQ), η περιοχή 10 (Κυπαρισσιακός κόλπος, 100 % HELLENiQ), οι περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης (70 % Exxon, 30 % HELLENiQ).

Η χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων έχει επιστραφεί στο Δημόσιο ενώ για το διαπιστωμένο κοίτασμα στο Κατάκολο υπάρχει εκκρεμότητα σε σχέση με το θαλάσσιο πάρκο που πρόκειται να ανακηρυχθεί στο Ιόνιο. Παραγωγή υπάρχει στην περιοχή του Πρίνου από την Energean.

ΑΠΕ-ΜΠΕ