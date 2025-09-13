Πάτρα: Σε αναστολή χθες σχολεία και νηπιαγωγείο

Σχολιάζοντας το γεγονός οτι υπήρξαν και στην Πάτρα σχολεία που βγήκαν σε αναστολή λειτουργίας, η δημοτική αρχή της Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται:

Την αποκλειστική ευθύνη για τα τρία σχολικά συγκροτήματα και το ένα νηπιαγωγείο που δεν λειτούργησαν την Παρασκευή έχουν οι εργολάβοι και οι κατασκευαστικές εταιρείες που ανέλαβαν τις εργασίες μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και δεν ολοκλήρωσαν τις εργασίες που είχαν αναλάβει. Είχαν αυστηρή υποχρέωση να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα συγκεκριμένα σχολεία πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, και έχουν την αποκλειστική ευθύνη μαζί με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που τους επιβλέπουν.

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το επιτελικό της κράτος, έχουν την ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της πόλης μας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, αφού συνέχισαν στον ίδιο δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, μεταφέροντας συνεχώς νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Είναι οι ίδιες κυβερνήσεις που μετέτρεψαν τους Δήμους σε «ζητιάνους» προγραμμάτων, αντί η παιδεία, τα σχολεία των παιδιών μας να είναι κρατική ευθύνη.

Όπως έχουν ευθύνη για τη συνεχή υποστελέχωσή της ΚΤΥΠ, που αποτελεί τον μοναδικόσυγκροτημένο τεχνικό φορέα του Κράτους για τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (σχολεία, νοσοκομεία, κ.ά.), με αποτέλεσμα οι λιγοστοί εργαζόμενοι που έχουν απομείνει να δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες και με άσχημους όρους.

Η ευθύνη, ο έλεγχος και τα έργα για τα σχολεία μας πρέπει να αποτελούν ευθύνη του κεντρικού κράτους και ενόςδημόσιου τεχνικού κατασκευαστικού φορέα, με την απαραίτητη χρηματοδότηση και το απαραίτητο προσωπικό.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια να παλεύει για τις ανάγκες των παιδιών μας, των μαθητών της πόλης μας, για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, χωρίς ελλείψεις καθηγητών και προσωπικού και με όλες τις απαραίτητες υποδομές.