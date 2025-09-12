Ξαναφέρνει στη Βουλή το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση μέσα σε δύο εβδομάδες, που κατατέθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επανέρχεται εμφαντικά στο ζήτημα της ανεπαρκούς στήριξης των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη ζωονόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η δραματική επιδείνωση της κατάστασης και οι ολέθριες επιπτώσεις για χιλιάδες κτηνοτρόφους ανά την επικράτεια, καθιστούν κατεπείγουσα και αναγκαία την ουσιαστική κινητοποίηση της Πολιτείας. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει για μια ακόμα φορά να δίνει υποσχέσεις χωρίς να τις υλοποιεί, αφήνοντας τους ανθρώπους του μόχθου στην τύχη τους, υπογραμμίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Η επιδημική έξαρση της ευλογιάς έχει προκαλέσει μαζικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου με τη μαζική θανάτωση των αιγοπροβάτων, έχει εξαφανίσει το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών και έχει πλήξει βαθιά τον παραγωγικό ιστό της υπαίθρου. Οι υποχρεωτικοί περιορισμοί, η καταστροφή εκμεταλλεύσεων, η αδυναμία διάθεσης γάλακτος και ζώων, καθώς και το αυξημένο κόστος ζωοτροφών έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία όχι μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους παραγωγούς ζωοτροφών, τις μεταποιητικές μονάδες και τις τοπικές οικονομίες.

Παρά την μεγάλη κρίση, η κυβέρνηση δεν έχει αξιοποιήσει ούτε τα υφιστάμενα εργαλεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως αποκαλύπτεται και σε απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε. σε σχετική ευρωπαϊκή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Αρβανίτη, υφίσταται η δυνατότητα στήριξης των πληγέντων μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, μια δυνατότητα που η ελληνική πλευρά δεν έχει ενεργοποιήσει.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να εγκαταλείψει την παθητική στάση και τα ημίμετρα και να προχωρήσει σε ένα συνολικό σχέδιο στήριξης για την επιβίωση των κτηνοτρόφων και την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής.