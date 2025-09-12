Πάτρα: Παρουσιάστηκε το σύστημα της δωρεάν χρήσης των δημοτικών ηλεκτρικών ποδηλάτων

Παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, στην διασταύρωση της Κορίνθου με τον πεζόδρομο της Παρθενάκου (δίπλα από το Δημαρχείο), το σύστημα της δωρεάν χρήσης των δημοτικών ηλεκτρικών ποδηλάτων, που πρόκειται το αμέσως επόμενο διάστημα να τεθεί σε λειτουργία.

Στην παρουσίαση ήταν παρούσα η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Αναστασία Τογιοπούλου, ο Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Δόμησης, Χρήστος Φαλλιέρος και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης, που σχετίζονται με το αντικείμενο.

«Πιστεύουμε – δήλωσε η Αντιδήμαρχος- ότι το μέσον αυτό, θα βοηθήσει τους ήδη χρήστες ποδηλάτου για την μετακίνησή τους μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και στην διεύρυνση της χρήσης του, από άλλους πολίτες. Χρειάζεται φροντίδα, προστασία και σεβασμός όμως απ’ όλους μας, γιατί επί της ουσίας τα ποδήλατα αυτά, δεν είναι του Δήμου, είναι όλων μας!».

Σε ό,τι αφορά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος και χρήσης των ποδηλάτων αυτών, θ’ ακολουθήσει η ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας του από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας και αμέσως μετά, θα παρουσιαστεί και επισήμως, ο τρόπος με τον οποίον θα μπορεί ο καθένας μας, να τα χρησιμοποιεί.