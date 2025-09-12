Το TikTok αποθεώνει την Εθνική με φουστανέλα - Δείτε τα βίντεο

“Έλληνες, Έλληνες. Πώς κάνετε έτσι μωρέ για δέκα Τούρκους που μπήκαν στον Μοριά;”. Φήμες λένε πως, αν δεν ξέρεις τι σημαίνει η προηγούμενη φράση και αν δεν την έχεις ακούσει άπειρες φορές τις τελευταίες μέρες, είτε δεν έχεις social media είτε έχεις μόνιμα κλειστό τον ήχο γιατί τo feed του TikTok έχει πλημμυρίσει από βίντεο με αέρα από το 1821, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης Ελλάδας – Τουρκίας στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025.

Όλη η Ελλάδα μετράει αντίστροφα για το σημερινό παιχνίδι, τα γούρια έχουν βγει από τα συρτάρια και τα σαλόνια το βράδυ θα γεμίσουν φωνές – πανηγυρισμού ελπίζουμε – ενώ θα απολαμβάνουμε την Εθνική.

Κάποιοι βέβαια, το έχουν πάρει πιο… πατριωτικά και για άλλη μια φορά, οι creators μάς βγάζουν ασπροπρόσωπους, με τη δημιουργικότητά τους να χτυπάει “κόκκινο” και το αποτέλεσμα να είναι αγνή… μαγεία.

Έτσι, μάς δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα και τους λοιπούς παίκτες ως ήρωες του 21′, έτοιμους να βρεθούν απέναντι στους Τούρκους συναθλητές τους.

Ενδεικτικό όλων όσων περιγράφουμε είναι το παρακάτω βίντεο, στο οποίο -με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης- βλέπουμε τον Σπανούλη σε ρόλο Κολοκοτρώνη να εμψυχώνει τους παίκτες. (Απολαύστε υπεύθυνα).