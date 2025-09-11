Αιμίλιος Χειλάκης: «Πιστεύω ότι σε μια σχέση αγαπάμε ό,τι αφεθείς εσύ να σου συμβεί»

Τι αναφέρει ο ηθοποιός
Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου εμφανίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου είχαν μια ουσιαστική συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.
Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο «μυστικό της επιτυχίας» μιας σχέσης και εξήγησε γιατί θεωρεί πως τα πάθη μπορούν να αποτελέσουν «ευλογία» για ένα ζευγάρι.
Ο Αιμίλιος Χειλάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι που είναι 21 χρόνια μαζί, στη δουλειά μας, είναι λίγοι. Τα ζευγάρια που είναι τόσα χρόνια μαζί είναι άνθρωποι που κατά συνθήκη έχουν λύσει, με έναν μαγικό τρόπο, τις διαφωνίες τους. Όχι πως δεν διαφωνούν. Ξέρω ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και τα θαυμάζουμε κιόλας, τα οποία διαφωνούν ριζικά. Ναι, αλλά αυτό ορίζει δυο διαφορετικές προσωπικότητες που αποφασίζουν να είναι μαζί».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι σε μια σχέση αγαπάμε ό,τι αφεθείς εσύ να σου συμβεί. Πάθος είναι κάτι που συμβαίνει, δηλαδή έχει συμβεί, το παθαίνεις. Τα πάθη είναι “ευλογία” αν τα αφήσεις να σου συμβούν. Σαν πάθος δεν εννοώ το σεξουαλικό, το φοβερό, το “κλαίω στα πατώματα”. Εννοώ το να συμβεί κάτι σε εσένα. Αν συμβεί κατά τύχη είναι πολύ δύσκολο».
Κλείνοντας, ο Αιμίλιος Χειλάκης υπογράμμισε: «Για την αγάπη, που είναι ένα από αυτά που παθαίνουμε με τους άλλους, πρέπει να έχεις αφήσει μια πόρτα ανοιχτή για να σου συμβεί. Τι αγαπάς, λοιπόν; Αυτό που κατά συνθήκη έχεις απόλυτη ανάγκη».
