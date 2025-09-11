Αιμίλιος Χειλάκης: «Πιστεύω ότι σε μια σχέση αγαπάμε ό,τι αφεθείς εσύ να σου συμβεί»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου εμφανίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου είχαν μια ουσιαστική συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο «μυστικό της επιτυχίας» μιας σχέσης και εξήγησε γιατί θεωρεί πως τα πάθη μπορούν να αποτελέσουν «ευλογία» για ένα ζευγάρι.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι που είναι 21 χρόνια μαζί, στη δουλειά μας, είναι λίγοι. Τα ζευγάρια που είναι τόσα χρόνια μαζί είναι άνθρωποι που κατά συνθήκη έχουν λύσει, με έναν μαγικό τρόπο, τις διαφωνίες τους. Όχι πως δεν διαφωνούν. Ξέρω ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και τα θαυμάζουμε κιόλας, τα οποία διαφωνούν ριζικά. Ναι, αλλά αυτό ορίζει δυο διαφορετικές προσωπικότητες που αποφασίζουν να είναι μαζί».