Επιστολή Πελετίδη προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης διαβίβασε επιστολή προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), την οποία κοινοποίησε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχονται από τον Δήμο Πατρέων και αποστολής των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Η επιστολή του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2025-2034, προβλέπονται αλλαγές στο σχεδιασμό του δικτύου μεταφοράς που είναι στην ευθύνη του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει νέες και αναβαθμισμένες Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.), Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμούς (Υ/Σ). Αυτοί οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν και νέα χάραξη για τα δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης που διέρχονται μέσα από τον Δήμο Πατρέων και σε πολλές περιπτώσεις κοντά σε κατοικίες και δομές που συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός δημοτών.

Έχει προκληθεί σοβαρή ανησυχία σε κατοίκους των συνοικισμών από τις οποίες θα διέρχονται οι ΓΜ και θα εγκατασταθούν τα ΚΥΤ, αφού είναι γνωστό και έχει αποδειχθεί από πολλές επιστημονικές και ερευνητικές μελέτες η επικινδυνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία στην υγεία και την ζωή των κατοίκων που διαβιούν κοντά στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να μας αποσταλούν όλες οι μελέτες που αφορούν τον σχεδιασμό για το Δήμο της Πάτρας και ειδικά οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί η ισχύς της ΜΠΕ λήγει και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εδώ και μία σχεδόν δεκαπενταετία, που εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, ειδικά μετά και τις πυρκαγιές, που έπληξαν την Πάτρα.