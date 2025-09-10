Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας σε σχολεία για τον αγιασμό το πρωί της Πέμπτης 11-9

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και μέλη της Δημοτικής Αρχής θα επισκεφτούν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου το πρωί, Σχολεία του Δήμου μας, για να ευχηθούν καλό ξεκίνημα στην νέα σχολική χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους στα σχολεία.

Συγκεκριμένα:

· Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί το 10ο Γυμνάσιο.

· Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Κορδάς, το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο.

· Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου το 59ο Δημοτικό Σχολείο στην Βούντενη.

· Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής το 14ο Γυμνάσιο.

· Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου το 23ο Δημοτικό και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο ( ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάτρας.

· Ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς το 3ο και 7ο Γυμνάσιο.

· Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος το 5ο Δημοτικό.

· Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας θα επισκεφθεί το 56ο Δημοτικό.

· Η Αντιδήμαρχος Υγείας – Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη το 2ο Δημοτικό (Στρούμπειο).

· Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων.

· Η Πρόεδρος της Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, Ρένα Σκαρλάτου το 21ο Δημοτικό.

· Η Πρόεδρος της Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, Φωτεινή Συριώτη το 6ο- 11ο Λύκειο.

· Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης, το 3ο Δημοτικό.