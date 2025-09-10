Ν. Κοτρωνιάς: Ανεπανόρθωτες συνέπειες από την εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Πάτρας

"Τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων των οικισμών Βελβίτσιου, Μπάλα, Άνω και Κάτω Καστριτσίου και Μαγούλας του Δήμου Πατρέων για το έργο της νέας Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, που προβλέπει την εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης μέσα σε κατοικημένες περιοχές, στην κοίτη του ποταμού Χάραδρου και ακόμη και στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα".

Aυτό αναφέρει η παράταξη σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

Τη σχετική ερώτηση κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης, Νίκος Κοτρωνιάς (Π.Ε. Αχαΐας), ζητώντας από την Περιφερειακή Αρχή άμεσες απαντήσεις για την πορεία του έργου.

Όπως τονίζει ο κ. Κοτρωνιάς:

· Η υλοποίηση του έργου ενέχει σοβαρούς κινδύνους αστάθειας και πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ορισμένοι πυλώνες προβλέπεται να τοποθετηθούν εντός της κοίτης του ποταμού Χάραδρου, σε τεχνητά διαμορφωμένο έδαφος με μπαζώματα. Μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, η απώλεια βλάστησης έχει αυξήσει τον κίνδυνο διάβρωσης, κατολισθήσεων και πλημμυρών, ενώ οποιαδήποτε νέα αποψίλωση ή βαριά κατασκευή θα επιδεινώσει την κατάσταση.

· Οι πυλώνες σχεδιάζεται να τοποθετηθούν λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες, πλήττοντας άμεσα την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, μειώνοντας την αξία των περιουσιών και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.

· Σοβαρά πλήγματα προκαλούνται στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς επηρεάζεται ο αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης και Ιερές Μονές (Αγίου Νικολάου Μπάλα και Ζωοδόχου Πηγής Συχαινών), αλλά και στην τοπική οικονομία, αφού το έργο θα πλήξει παραγωγικές μονάδες και τη φυσιογνωμία του τοπίου.

· Το έργο νέας Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 150 kV Τριχωνίδα – Πάτρα ΙΙ (τμήμα Κ1 – Κ12Ν/18) δεν εμφανίζεται με σαφήνεια στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2025–2034, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη διαδικασία διαβούλευσης και τον ορθολογικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κοτρωνιάς ζητά να αποσαφηνιστεί:

1. Αν το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αν η Περιφέρεια προτίθεται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις που θα σέβονται το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

2. Αν, λόγω της παρέλευσης 15ετίας από την τελευταία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το έργο θα υποβληθεί σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση και νέα διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.