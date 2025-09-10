Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Iπποκράτειο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο το μεσημέρι της Τετάρτης 10/09, καθώς υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ηλεκτρικό πατίνι έπιασε φωτιά στον τρίτο όροφο του κτιρίου της Ορθοπεδικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 13.20 για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με το ανάλογο προσωπικό

Σύμφωνα με πληροφορίες το πατίνι βρισκόταν σε γραφείο του τρίτου ορόφου και δεν ήταν σε φόρτιση. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πήρε φωτιά και για την κατάσβεσή του το κατέβασαν στο ισόγειο, εκτός του χώρου του νοσοκομείου.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση του πατινιού.

Ο χώρος εκκενώθηκε προληπτικά και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο κτίριο.

Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.