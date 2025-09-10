Κέρκυρα: Νεκρή γυναίκα που έπεσε σε πηγάδι

Τραγωδία με μία 68χρονη γυναίκα νεκρή εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/9) στη νότια Κέρκυρα. Η άτυχη γυναίκα έπεσε σε πηγάδι 5 μέτρων και ανασύρθηκε νεκρή ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 68χρονη ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι της για να πάει στο χωράφι της να ποτίσει. Το πηγάδι ήταν καλυμμένο κατά το ήμισυ με τσιμέντο και, όπως όλα δείχνουν, η 68χρονη πάτησε πάνω αλλά το τσιμέντο υποχώρησε, με αποτέλεσμα την πτώση της. Το πηγάδι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ήταν γεμάτο νερό, με συνέπεια η γυναίκα να χάσει την ζωή της. Τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταδεικνύουν ότι η πτώση της οφείλεται σε ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.