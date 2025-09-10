Σεισμός στην Εύβοια

Αισθητός και στην Αττική
Σεισμός 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Εύβοια το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή που εντοπίζεται στα 3 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας, ενώ το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 5 χιλιόμετρα.
