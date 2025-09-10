Politico: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε «πρόεδρος» της Ευρώπης

Ένα εξευτελιστικό συμπέρασμα για την Ευρώπη: σε μια δηκτική ανάλυση, το Politico περιγράφει πώς ο Ντόναλντ Τραμπ αυτοανακηρύχθηκε «πρόεδρος της Ευρώπης» και πώς, πίσω από την πρόκληση, κρύβεται μια ενοχλητική πραγματικότητα: οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τού έχουν παραχωρήσει ουσιαστικά κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις τους.

Από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε κολακευτικά μηνύματα, μέχρι την υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας που κρίθηκε σαφώς ευνοϊκή για την Ουάσινγκτον, οι αποδείξεις μιας αποδυναμωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλαπλασιάζονται. «Ο Τραμπ βρίσκεται πλέον μέσα στη μηχανή», συνοψίζει υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν που μίλησε ανώνυμα στο Politico.

Μια Ευρώπη αδύναμη και διχασμένη

Ποτέ από τη δημιουργία της ΕΕ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν είχαν δείξει τόση υποχωρητικότητα απέναντι στην Ουάσινγκτον. Ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να ζητούν από τον Τραμπ να επιλύσει εσωτερικές διαφορές, όπως το ουγγρικό μπλόκο στην ένταξη της Ουκρανίας, αναλύει το Politico.

Η στάση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εποχή που οι Βρυξέλλες ανάγκαζαν τις αμερικανικές πολυεθνικές να υποχωρήσουν και πρόβαλλαν το περίφημο «Brussels effect». Σήμερα, οι απειλές εμπορικών κυρώσεων και ο φόβος εντάσεων με τις ΗΠΑ περιορίζουν την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη σε μια αμυντική στάση.

Από την επανεκλογή του, οι επιλογές των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στον Τραμπ συνοψίζονται σε δύο: σιωπή ή επαίνους. Ακόμα κι όταν μειώνει τη χρηματοδότηση για την ασφάλεια στην Ανατολή, χώρες όπως η Εσθονία δηλώνουν ανοιχτά τη στήριξή τους. Ο μύθος ενός Τραμπ που προσφέρει μια «σκληρή αγάπη» στην Ευρώπη κατέρρευσε με την υπογραφή της σκωτσέζικης εμπορικής συμφωνίας, όπου οι Βρυξέλλες υποχώρησαν πλήρως.

Το καμπανάκι του Ντράγκι

Η ανάλυση του Politico τονίζει ότι η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο την Κομισιόν αλλά και τους ηγέτες των κρατών-μελών, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανίκανοι να αντισταθούν συλλογικά. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα μπορεί να σημαδέψουν μακροπρόθεσμα την Ένωση, εγείροντας το ερώτημα της ίδιας της χρησιμότητάς της εάν δεν μπορεί να προστατεύσει τα μέλη της σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από συσχετισμούς ισχύος.

Μέσα σε αυτό το κλίμα υποταγής, μια μόνο φωνή ξεχωρίζει: εκείνη του Μάριο Ντράγκι. Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός, συντάκτης μιας έκθεσης για την ευρωπαϊκή κυριαρχία, υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να πάψει να αρκείται στον ρόλο του θεατή και να μετατραπεί επιτέλους σε πραγματικό πολιτικό πρωταγωνιστή.