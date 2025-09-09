Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας: Στην εφαρμογή e-ΔΛΑ προστέθηκε κατηγορία «Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους»

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας γνωρίζεται με σχετική ανακοίνωση ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ προστέθηκε κατηγορία «Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους».

Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:

α) Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους (φυσικό πρόσωπο) και

β) Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους (νομικό πρόσωπο).

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, η πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Συναφώς υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής

από τους εξωτερικούς χρήστες.