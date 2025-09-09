Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας: Στην εφαρμογή e-ΔΛΑ προστέθηκε κατηγορία «Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους»

Τα δικαιολογητικά για καταχώρηση αίτησης είναι Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους είτε για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας γνωρίζεται με σχετική ανακοίνωση ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ προστέθηκε κατηγορία «Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους».
Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:
α) Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους (φυσικό πρόσωπο) και
β) Πιστοποιητικό Κυριότητας Μικρού Σκάφους (νομικό πρόσωπο).
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, η πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Συναφώς υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής
από τους εξωτερικούς χρήστες.
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/Γραφείο Αλιείας και Μικρών Σκαφών στα τηλ. 2613-615443, 2613-615478.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr