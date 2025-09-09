Συναντήσεις Πέτρου Ψωμά με Δημάρχους Ρόδου και Χανίων

Σειρά αυτοδιοικητικών επαφών είχε πρόσφατα στη Ρόδο ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς.

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει: "Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ροδίων Αλέξανδρο Κολιάδη, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, ο οποίος βρέθηκε επίσης την ίδια περίοδο στο νησί. Οι συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο της διεύρυνσης του δικτύου γνωριμιών -που δημιουργούν εντατικά οι άνθρωποι του σπιράλ- με ενεργούς και επιτυχημένους δημάρχους ανά την Ελλάδα. Στόχος η καταγραφή καλών αυτοδιοικητικών πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για την αντιμετώπιση προβλημάτων στον Δήμο Πατρέων.

Ο Αλέξανδρος Κολιάδης πέτυχε μία αξιοπρόσεκτη ανατροπή των αυτοδιοικητικών δεδομένων στη Ρόδο με την εκλογή του ως δήμαρχος στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του 2023. Στη συνάντηση με τον Πέτρο Ψωμά είχε την ευκαιρία να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στο να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των δημοτών της Ρόδου καθώς και να αναπτύξει το δημαρχιακό του πρόγραμμα. Θέματα τουρισμού, πολιτισμού, διοίκησης, καθαριότητας και απορρόφησης κονδυλίων είχαν κυρίαρχη θέση στην πολύωρη και εποικοδομητική συζήτηση που μοιράστηκαν ο Δήμαρχος Ρόδου με τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Πατρέων.

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν η συνάντηση Χατζημάρκου – Ψωμά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο έμπειρος Περιφερειάρχης υποδέχτηκε τον Πέτρο Ψωμά στο γραφείο του και συζήτησαν θέματα πολιτικής επικαιρότητας, ζητήματα που απασχολούν τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι δύο τους, κοινούς αυτοδιοικητικούς προβληματισμούς και ανησυχίες. Οι επερχόμενες αλλαγές που φέρνει στην αυτοδιοίκηση το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και η συνακόλουθη διαμόρφωση νέου τοπίου απασχόλησαν επίσης τη συζήτηση που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Ομοίως ενδιαφέρουσα ήταν και η συνάντηση του δημοτικού επικεφαλής από την Πάτρα με τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο Χανίων, έναν νέο άνθρωπο που έχει ξεκάθαρο όραμα για τον τόπο του και διακρίνεται για την αποτελεσματικότητα του ανοικτού τρόπου διοίκησης του δήμου του. Στη συνάντηση ήταν παρόν και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Χανίων Τάσος Αλόγλου, γνώριμος στο σπιράλ και στην Πάτρα από την συμμετοχή του στη «Συνάντηση Δημάρχων» του 2022, εκδήλωση που είχε διοργανώσει η ανεξάρτητη δημοτική παράταξης της πόλης με στόχο την παρουσίαση καλών αυτοδιοικητικών πρακτικών από ολόκληρη τη χώρα".