Σκανδάμης για απώλεια Αρίστου Παντελή: Σπάνιος Άνθρωπος

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος και Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τον εκπαιδευτικό Αρίστο Παντελή που έφυγε από τη ζωή.

Όλη η δήλωση :

«Έφυγε από τη ζωή ο Αρίστος Παντελής, ένας ευπατρίδης της προσφοράς, επί σειρά ετών αφιερωμένος στο έργο της Κιβωτού της Αγάπης, εξέχων εκπαιδευτικός και οικογενειάρχης. Με τίμησε με τη φιλία του και κρατώ ως παρακαταθήκη τις βαθιές σκέψεις και την ανησυχία του πάνω στα ζητήματα της δημοκρατίας και του πολιτισμού που μοιραζόταν με όλη την αγαπημένη παρέα των Υψηλών Αλωνίων. Υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι κύριε Αρίστο»..