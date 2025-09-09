«Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερώτηση για το ΤΕΟΒ Πελοπίου

Ερώτηση για το ΤΕΟΒ Πελοπίου απευθύνει η παράταξη του Σπύρου Σκαιδαρέση στον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Πελοπίου λόγω παλαιότητας, αλλά και τις συνέπειες τόσο στην αγροτική δραστηριότητα, όσο και στην κατασπατάληση νερού αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Π.Ε. Ηλείας της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Διονύσης Καπλάνης και Αντώνης Τσαγρής.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι επισημαίνουν την υπολειτουργία του δικτύου και ζητούν την ένταξη των ΤΟΕΒ σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους «στο ΤΟΕΒ Πελοπίου υπάρχει το υπόγειο αρδευτικό δίκτυο Β1, συνολικού μήκους 49.380 μέτρων. Το δίκτυο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες και διαθέτει περίπου 400 βάνες παλαιού τύπου, με τέσσερα στόμια η καθεμία. Με το πέρασμα των χρόνων έχει υποστεί σοβαρή φθορά, με αποτέλεσμα να είναι σαθρό στο μεγαλύτερο μέρος του.

Επιπλέον, δεν λειτουργούν πλέον οι αεροεξαγωγές και οι αντιπληγματικές βαλβίδες,

γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του. Οι διαρροές είναι συνεχείς και εκτεταμένες, προκαλώντας μεγάλη σπατάλη νερού, το οποίο αποτελεί έναν πολύτιμο φυσικό πόρο για την αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί αφενός, σε απώλεια υδατικών πόρων και αφετέρου σε αυξημένο κόστος άρδευσης για τους παραγωγούς, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στη βιωσιμότητα της αγροτικής δραστηριότητας με επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα την κλιματική αλλαγή και την μειωμένη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα, η παλαιότητα του δικτύου δεν επιτρέπει την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του αρδευτικού νερού, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε ότι το ΤΟΕΒ Πελοπίου σας έχει παραδώσει – καταθέσει μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου με στόχο την βελτίωση των ανωτέρω προβλημάτων.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα Π3-73-1.1 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» - «Δράση 2 Έργα Ταμίευσης και Αρδευτικών Δικτύων» του οποίου η προθεσμία υποβολής αίτησης ένταξης λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2025, προβλέπει τη στήριξη έργων που βελτιώνουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αγροτική ανάπτυξη, το συγκεκριμένο έργο καθίσταται απολύτως αναγκαίο και πλήρως εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες του προγράμματος.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται o κύριος Αντιπεριφερειάρχης:

1. Έχει προγραμματιστεί η αίτηση για την ένταξη των ΤΟΕΒ του νομού Ηλείας και

συγκεκριμένα του Πελοπίου στο παραπάνω πρόγραμμα;»".