Οι ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής Αρχής

Ερωτήσεις για σειρά ζητημάτων θα υποβάλλει η «Νέα Δυτική Ελλάδα» στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Σε σνακοίνωσή της η παράταξη Σκιαδαρέση αναφέρει:

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει πλήξει κτηνοτροφικές μονάδες στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας, οι κακοτεχνίες στο έργο των «έξυπνων διαβάσεων» που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οδηγών, καθώς και η αναιτιολόγητη καθυστέρηση ικανοποίησης του αιτήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας για επιχορήγηση σε είδος, αποτελούν το αντικείμενο ερωτήσεων της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης ζητά να γίνει ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ευλογιά και για τις ενέργειες της περιφερειακής Αρχής για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και περιορισμό της ζωονόσου.

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτ. Ελλάδος, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας, Γεράσιμος Φεσσιάν με ερώτησή του αναδεικνύει την αναιτιολόγητη καθυστέρηση της ικανοποίησης του αιτήματος της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας για επιχορήγηση σε είδος. Όπως αναφέρει υπάρχει επιστολή του Πύραρχου κ. Βασιλείου Μαρτζάκλη, από τον περασμένο Μάιο, σχετικά με την προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας – Πυροσβεστικά Εργαλεία – Ελαστικά Επίστρωτα για Πυροσβεστικά Οχήματα και το Σύστημα επέκτασης κεραιών χειριστηρίων Matrice 300», ωστόσο, ακόμη δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Ο κ. Φεσσιάν ερωτά, «γιατί ακόμα δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφέρεια μας, ενώ αυτό εκκρεμεί από το 2023 ως αίτημα, αλλά και στο πιο πρόσφατο; Γιατί ακόμα δεν έχει κινηθεί έκτακτα η διαδικασία για να αποδοθούν έγκαιρα πριν την λήξη της Αντιπυρικής Περιόδου αυτός ο εξοπλισμός αφού όπως ο κ. Μαρτζάκλης στο ακροτελεύτιο άρθρο της επιστολής του, σας τονίζει ιδιαιτέρως ότι τα παραπάνω θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφάλεια και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και των στελεχών της Π.Υ.;».

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ»

Αντίστοιχα, ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας, Φάνης Αδαμόπουλος με ερώτησή του ζητά ενημέρωση σχετικά με το έργο των «έξυπνων διαβάσεων», αναφέροντας πως «λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωσή τους, έχουν αποχρωματιστεί πλήρως οι λευκές διαγραμμίσεις και έχουν μετατραπεί σε μαύρες, με συνέπεια να μην ξεχωρίζουν από την άσφαλτο και να αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων για τους πεζούς, και ιδίως ΑμΕΑ, ηλικιωμένους, κλπ. Σε πολλές από αυτές τις (αποχρωματισμένες) διαβάσεις ο ανάδοχος επανήλθε εκ νέου για διόρθωση υποτίθεται της αστοχίας, όμως οι λευκές διαγραμμίσεις ξανά αποχρωματίζονται». Ο κ. Αδαμόπουλος ερωτά αν έχει γίνει έλεγχος τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.