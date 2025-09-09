"Αλαλούμ" η κίνηση στους παράδρομους της Αγίου Κωνσταντίνου, όπου εκτελούνται έργα για το αντλιοστάσιο - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι εργασίες για νέο αγωγό λόγω του αντλιοστασίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Πάτρα, έχουν προκαλέσει αλαλούμ στις παρακαμπτήριες οδούς καθώς δεν υπάρχει επαρκής σήμανση και όσοι δεν γνωρίζουν την περιοχή, βρίσκονται να παίζουν... σταυρόλεξο στα στενά, δεξιά και αριστερά του δρομου.

Οι αναστροφές "δίνουν και παίρνουν" ενώ στις κάθετες οδούς θα δεις αυτοκίνητα να αναζητουν διέξοδο προς την παραλιακή και οδηγούς σε απόγνωση να ψάχουν τρόπο να απεμπλακούν από το ...λαβύρινθο.