"Αλαλούμ" η κίνηση στους παράδρομους της Αγίου Κωνσταντίνου, όπου εκτελούνται έργα για το αντλιοστάσιο - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι οδηγοί παίζουν σταυρόλεξο
Οι εργασίες για νέο αγωγό λόγω του αντλιοστασίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Πάτρα, έχουν προκαλέσει αλαλούμ στις παρακαμπτήριες οδούς καθώς δεν υπάρχει επαρκής σήμανση και όσοι δεν γνωρίζουν την περιοχή, βρίσκονται να παίζουν... σταυρόλεξο στα στενά, δεξιά και αριστερά του δρομου.
Οι αναστροφές "δίνουν και παίρνουν" ενώ στις κάθετες οδούς θα δεις αυτοκίνητα να αναζητουν διέξοδο προς την παραλιακή και οδηγούς σε απόγνωση να ψάχουν τρόπο να απεμπλακούν από το ...λαβύρινθο.
Ειδικά τις ώρες αιχμής η κίνηση είναι δύσκολη
Επιλογή που κάνουν πολλοί για να κινηθούν προς Ηρ. Πολυτεχνείου
Η ενημέρωση είναι πως το έργο των εκσκαφών και του περάσματος κεντρικών αγωγών με διασύνδεση στο αντλιοστάσιο στο ύψος της Ηρώων Πολυτεχνείου, θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.
Οταν ολοκληρωθούν οι εργασίες των σωληνώσεων του κόμβου, αναμένεται να ξεκινήσει η διασύνδεση των επιμέρους κατοικιών με επιβάρυνση των ιδιωτών για τα αστικά λύματα που τους αφορούν.
