Έναρξη Συνεργασίας των Αρσακείων Σχολείων Πατρών με το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

Από το τρέχον σχολικό έτος 2025-26 και στο πλαίσιο της συνεργασίας των Αρσακείων-Τοσίτσειων Σχολείων με τον Αυστριακό φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας Γερμανικών ÖSD, το Αρσάκειο Σχολείο Πατρών θα λειτουργήσει ως εξεταστικό κέντρο για όλη την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας πλέον στους μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων μας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της Γερμανικής γλώσσας στις σχολικές μας εγκαταστάσεις, αλλά και σε μαθητές και εξωτερικούς υποψηφίους έναν σύγχρονο και αξιόπιστο χώρο διεξαγωγής εξετάσεων.

Παράλληλα το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας θα συμβάλλει στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών των Αρσακείων Σχολείων Πατρών με προσομοιώσεις εξετάσεων.

Οι εξετάσεις του ÖSD ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές και αντιστοιχούν στην περιγραφή των επιπέδων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται διεθνώς ως τεκμήριο γνώσης Γερμανικών.