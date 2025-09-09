Χριστίνα Αλεξοπούλου: Πάνω από 500 οικισμοί της Αχαΐας εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ

Στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ αναφέρθηκε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Οπως τόνισε σε ανακοίνωσή της:

Περισσότεροι από 500 οικισμοί της Αχαΐας εντάσσονται στο μέτρο της μείωσης και της προοπτικής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, για τις κύριες κατοικίες, σε κοινότητες έως 1.500 κατοίκους. Πρόκειται για μια ουσιαστική κυβερνητική παρέμβαση που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, μειώνει τα φορολογικά βάρη και διατηρεί ζωντανό τον κοινωνικό ιστό στις τοπικές κοινωνίες.

Η σημασία του μέτρου ξεπερνά τη δημοσιονομική του διάσταση, καθώς το δημογραφικό αποτελεί εθνική πρόκληση. Ως εκ τούτου, κάθε πολιτική που διευκολύνει την καθημερινότητα στην περιφέρεια, αφενός δίνει κίνητρα στους κατοίκους να παραμείνουν στον τόπο τους και αφετέρου προσφέρει προοπτική στους νέους ανθρώπους. Έτσι, η ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ για τις μικρές κοινότητες δεν είναι απλώς μια οικονομική ανάσα, αλλά μια επένδυση στο μέλλον, που συμβάλλει στη συνοχή και στην ισότιμη ανάπτυξη.

Με την απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αχαΐα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας στοχευμένης πολιτικής που έχει στο κέντρο της την οικογένεια. Η στήριξη των μικρών οικισμών αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η περιφέρεια δεν μένει πίσω και έμπρακτη απόδειξη της συνεχούς ενίσχυσης της από την Κυβέρνηση.

Οι οικισμοί της Αχαΐας που εντάσσονται στο μέτρο, ανά Δήμο, όπως ακριβώς ανακοινώθηκαν:

Δήμος Πατρέων

Μπάλας, Σκιόεσσα, Χάραδρον, Ελικίστρα, Καρυά, Πουρναρόκαστρον, Ρυάκι, Ρωμανός, Μοίρα, Γκοτσαίικα, Νέον Σούλιον, Άγιος Ιωάννης, Κεφαλόβρυσον, Μιντζαίικα, Παναγιά, Προφήτης Ηλίας, Δρεσθενά, Μοιραίικα, Θεριανόν, Καμίνια, Μονοδένδριον, Τσουκαλαίικα, Θέα, Λυγιαί, Παυλόκαστρον, Καλλιθέα, Άνω Καλλιθέα, Κρήνη, Άγιος Κωνσταντίνος, Μονή Ομπλού, Κρυσταλλόβρυση, Μαυρομανδήλα, Αγία Παρασκευή, Πετρωτόν, Σαραβάλιον, Άγιος Στέφανος, Κεφαλόβρυσον, Μπάκαρι, Χαντζηλιάκον, Ρογίτικα, Ακταίο, Άνω Καστρίτσιον, Αραχοβίτικα, Κάτω Αραχοβίτικα, Αργυρά, Δρέπανον, Κάτω Καστρίτσιον, Μαγούλα, Πιτίτσα, Πλατάνιον, Σελλά, Ψαθόπυργος, Κάτω Ροδινή.

Δήμος Αιγιαλείας

Άγιος Νικόλαος, Σωτήρ, Φωνησκαριά, Βαλιμίτικα, Δάφναι, Άγιος Ηλίας, Διγελιώτικα, Κουλούρα, Κούμαρης, Κουνινά, Αγία Άννα, Μονή Πεπελενίτσης, Πελεκίστρα, Πετροβούνι, Κάτω Μαυρίκιον, Άγιος Ιωάννης, Άνω Μαυρίκιον, Μελίσσια, Λάκκα, Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πυργάκιον, Παρασκευή, Πτέρη, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Παντελεήμων, Αχλαδέα, Κάτω Πτέρη, Μπουφούσκια, Σελινούς, Τέμενη, Χατζής, Αιγείρα, Αιγαί, Αλμυρός, Λαμπινός, Αμπελόκηποι, Παλιοκάτωνα, Πιμπαίϊκα, Βελά, Εξοχή, Μοναστήριον, Όασις, Περιθώριον, Σελιάνα, Σινεβρόν, Χρυσάνθιον, Κασάνεβα, Ακράτα, Πύργος, Φούρνοι, Αγία Βαρβάρα, Βουνάκιον, Άμπελος, Βαλιμή, Βούτσιμος, Ζαρούχλα, Κάτω Ποταμιά, Καλαμιάς, Ποταμίτικος Γιαλός, Κράθιον, Γκουμαίικα, Μεσορρούγιον, Άνω Μεσορρούγι, Σόλος, Παραλία Πλατάνου, Περιστέρα, Αγρίδιον, Χαλκιάνικα, Πλάτανος, Άνω Ποταμιά, Κορινθιακό Μπαλκόνι, Τσιβλός, Παραλία Ποροβίτσης, Ποροβίτσα, Συλιβαινιώτικα, Καλυβίτης, Κερνίτσα, Λόφος, Άνω Διακοπτόν, Πούντα, Ελαιών, Μετόχιον, Τερψιθέα, Ελίκη, Καλαντέρι, Ζαχλωρίτικα, Καθολικόν, Κερύνεια, Νέα Κερύνεια, Μαμουσιά, Δερβένιον, Νικολαίικα, Ριζόμυλος, Ροδιά, Τράπεζα, Παραλία Τραπέζης, Ζήρια, Άνω Ζήρια, Λαμπίριον, Σαρκουνάς, Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Δαμακίνιον, Βουνόπυργος, Καμάραι, Μπούκα, Πεύκα, Νέος Ερινεός, Κάτω Σαλμενίκον, Άνω Σαλμενίκον, Βοτένη, Μονή Αγίας Ελεούσης, Νέο Σαλμενίκον, Άγιος Κωνσταντίνος, Άλσος, Βερίνον, Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Γκραίκας, Γρηγόρης, Επταπίττα, Δημητρόπουλον, Δουκαναίικα, Άνω Δουκαναίικα, Κρήνη, Μικρόνι, Λάκκα, Λόγγος, Μάγειρας, Μυρόβρυση, Νεραντζιαί, Σελιανίτικα, Τούμπα, Μερτίδιον.



Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Αλυκαί, Μανεταίικα, Παραλία Κάτω Αχαΐας, Πίσω Συκέα, Κάπελη, Αγιοβλασίτικα, Λεύκος, Στεναΐτικα, Αλισσός, Καμενίτσα, Παραλία Αλισσού, Προφήτης Ελισσαίος, Άνω Αχαΐα, Ελαιοχώριον, Κάτω Αλισσός, Γιαλός, Νιφοραίικα, Παραλία Νιφοραιίκων, Πετροχώριον, Βεσκουκαίικα, Βυθούλκας, Καρυά, Λαμπραίικα, Λογοθέτης, Μετόχιον, Λάπας, Νέον Βουπράσιον, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Κωνσταντίνος, Μονή Αγίου Νικολάου, Απιδεών, Άραξος, Ακρωτήριο Αράξου, Καλόγρια, Άνω Βελιτσαί, Κάτω Βελιτσαί, Καγκάδιον, Λακκόπετρα, Ιονική Ακτή, Καρνάρι, Λιμανάκι, Ματαράγκα, Κεφαλαίικα, Μιχόιον, Κάνδαλος, Τσαμαίικα, Ψευτέικα, Πέτας, Ρίολος, Μαζαίικα, Σαγαίικα, Απόστολοι, Βραχναίικα, Γερουσαίικα, Μπουταίικα, Σταθμός, Καραίικα, Γομοστόν, Καραμεσιναίικα, Ράχη, Κρίνος, Λιμνοχώριον, Καλαμάκιον, Κάτω Λιμνοχώριον, Παραλία Καλαμακίου, Μύρτος, Γιουλαίικα, Πουρνάριον, Φράγκα, Σπαναίικα, Τσακώνικα, Λουσικά, Σπαλιαραίικα, Υψηλή Ράχη, Καλαμάκιον, Άγιος Νικόλαος, Αυγεραίικα, Θωμαίικα, Ποιμενοχώριον, Άγιος Στέφανος, Παλαιά Περιστέρα, Φυλακές, Άνω Σουδεναίικα, Άρλα, Αχαϊκόν, Γαλαναίϊκα, Γκανέικα, Κάτω Μαζαράκιον, Μιτόπολις, Κώμη, Σουβαλιωτέικα, Πόρται, Σαντομέριον, Αμπελάκια, Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης, Πολύλοφον, Φλόκας, Ζησιμαίικα, Φώσταινα, Χαϊκάλιον, Κατσαϊταίικα, Κουνελαίικα, Χαραυγή, Νεοχώριον, Πηγάδια.



Δήμος Ερυμάνθου

Χαλανδρίτσα, Κυδωνιές, Μαστοραίικα – Σταμαίικα, Βασιλικόν, Αγριλιά, Κυδωνίαι, Στέρνα, Στεφάνη, Ελληνικόν, Αγία Ελεούσα, Βαλματούρα, Κανελλάκι, Κούμαρης, Νεοχώριον, Χρυσαυγή, Ίσωμα, Καλανίστρα, Ροδιά, Κάλανος, Καλούσιον, Καταρράκτης, Κριθαράκια, Αστέριον, Λακκώματα, Τσαπουρνιά, Μιράλιον, Νέον Κομπηγάδιον, Μίχας, Πλάτανος, Πλατανόβρυση, Αγία Παρασκευή, Κάτω Πλατανόβρυση, Κοίμησις, Άνω Σταροχώρι, Δαφνούλα, Κάτω Σταροχώρι, Τρούσας, Φαραί, Πρέβεδος, Χρυσοπηγή, Άνω Χρυσοπηγή, Άγιος Γεώργιος, Αβράμιον, Καλέντζιον, Μπαντσαίικα, Λεόντιον, Βεταίικα, Γολέμι, Θωμέικα, Κατσαϊτέικα, Κουναβαίικα, Οβρυόκαμπος, Άνω Μαζαράκιον, Δεμέστιχα, Σταυροδρόμιον, Ξηροχώριον, Πανουσαίικα, Ράχη, Αγία Βαρβάρα, Γάλαρος, Αγία Μαρίνα, Κάτω Αγία Μαρίνα, Άγιος Δημήτριος, Αλεποχώριον, Βελιμάχιον, Μονή Αγίων Πάντων, Δροσιά, Κάτω Δροσιά, Κουμπέριον, Πτέρη, Ερυμάνθεια, Κάλφας, Μασουραίικα, Μανέσιον, Γολέμιον, Κάτω Μαστραντώνιον, Μαστραντώνης, Ρουπακιά, Σκιαδάς, Καρπέτα, Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών, Μπαράκες, Πηγάδια, Σκούρας, Καρδάσι, Σπαρτιά, Κυπαρίσσιον, Χιόνα.



Δήμος Καλαβρύτων

Αυλών, Βραχνίον, Κραστικοί, Μονή Αγίας Λαύρας, Σούβαρδον, Στάση Κερπινής, Άνω Βλασία, Άνω Λουσοί, Βαλβούσια, Βάλτα, Βιλιβίνα, Γουμένισσα, Δουμενά, Δροσάτον, Καλλιφώνιον, Κάνδαλος, Κάτω Βλασία, Μενυχταίικα, Μετόχιον, Μονή Αγίου Νικολάου Βλασίας, Κάτω Ζαχλωρού, Άνω Ζαχλωρού, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Κάτω Λουσοί, Λουσικόν, Κερπινή, Κέρτεζη, Κορφαί, Κούτελη, Παλαιά Κούτελη, Κρυονέριον, Λαγοβούνιον, Λαπαναγοί, Μανέσιον, Μπούμπουκας, Μικρός Ποντιάς, Καρούσιον, Λομποκάς, Μέγας Ποντιάς, Πετσάκοι, Μπόσι, Πλατανιώτισσα, Δίγελα, Πριόλιθος, Προφήτης Ηλίας, Μουρίκιον, Ρωγοί, Σιγούνιον, Λεύκη, Σκεπαστόν, Τρεχλόν, Λαπάθεια, Φλάμπουρα, Νεοχώριον, Ορθολίθιον, Τριπόταμα, Άνω Τριπόταμα, Άνω Ψωφίς, Βασιλική, Κάτω Τριπόταμα, Ψωφίς, Πλατανίτσα, Αγράμπελα, Αγρίδιον, Αλέσταινα, Ανάστασις, Μονή Αγίων Θεοδώρων, Αροανία, Δεσινόν, Καμενιάνοι, Δροβολοβόν, Λεχούριον, Κερασέα, Λιβάρτζιον, Λιβάδιον, Λιβαρτζινόν, Πλάκα, Σειραί, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος, Θωμαίϊκα, Κρήνη, Κλειτορία, Βάλτος, Ελατόφυτον, Ζαρέλια, Καλλιθέα, Άγιος Νικόλαος, Άνω Κλειτορία, Άρμπουνας, Άγιος Βλάσιος, Γλάστρα, Δρυμός, Κάτω Δρυμός, Καστέλλιον, Καστρία, Κλείτωρ, Κρινόφυτα, Λευκάσιον, Λυκουρία, Κερασιά, Παγκράτιον, Παγκραταίικα Καλύβια, Σελλά, Στενόν, Πλανητέρον, Τουρλάδα, Φίλια, Άγιοι Θεόδωροι, Ζευγολατιόν, Καλύβια, Μονή Αγίου Αθανασίου, Δάφνη, Αμυγδαλέα, Νάσια, Πάος, Βεσίνιον, Δεχουναίικα, Παλαιός Πάος, Ποταμιά, Πεύκον, Σκοτάνη, Άγιος Γεώργιος, Κάτω Χόβολη, Άνω Χόβολη.