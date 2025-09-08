Τι σημαίνει το τριγωνικό σύμβολο στις ετικέτες των ρούχων

Το πλύσιμο των ρούχων είναι μια απαραίτητη δουλειά για όλους, αλλά πόσοι από εμάς το κάνουμε σωστά;

Σχεδόν οι μισοί Βρετανοί (46%) κάνουν συχνά λάθη επειδή δυσκολεύονται να καταλάβουν τις ετικέτες φροντίδας στα ρούχα τους.

Το ένα τρίτο δεν γνωρίζει τι πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε τμήμα του αποσπώμενου συρταριού του πλυντηρίου ρούχων, ενώ το ένα τέταρτο μπερδεύεται με τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο πλύσιμο, σύμφωνα με μελέτη της Dr. Beckmann.

Μπορεί να υπάρχουν έως και 5 βασικά σύμβολα τυπωμένα σε μια ετικέτα κάθε ρούχου. «Μπορεί οι περισσότεροι άνθρωποι να δυσκολεύονται να καταλάβουν την σημασία των συμβόλων, όμως πρόκειται για σημαντικές σημάνσεις προκειμένου να μην φθαρούν ή τσαλακωθούν τα ρούχα σας».

Μερικά από αυτά τα σύμβολα μπορεί να είναι αρκετά προφανή, ενώ άλλα μπορεί να χρειαστούν λίγη περισσότερη προσοχή για να καταλάβετε την πραγματική τους έννοια.

Τι σημαίνει το τρίγωνο στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων

Πολλοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει το τρίγωνο, καθώς μπορεί να εμφανιστεί σε τέσσερις διαφορετικές μορφές:

ένα άδειο τρίγωνο,

ένα τρίγωνο με σταυρό,

ένα τρίγωνο με τα γράμματα CL στο εσωτερικό και έναν σταυρό και

ένα τρίγωνο με δύο διαγώνιες γραμμές.

Όλα αυτά τα σύμβολα έχουν να κάνουν με τη χλωρίνη.

Ένα άδειο τρίγωνο σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη για το ρούχο.

Ένα τρίγωνο με σταυρό μέσα του σημαίνει ότι το ρούχο δεν πρέπει να πλυθεί με χλωρίνη.

Ένα τρίγωνο με δύο διαγώνιες γραμμές και ένα τρίγωνο με τα γράμματα CL μέσα και ένα σταυρό και τα δύο σημαίνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε λευκαντικό χωρίς χλώριο.

Ο Salah Sun, Διευθυντής Marketing Προϊόντων στην Beko Plc UK & Ireland στην Beko, λέει: «Το να ρίχνουμε ένα σωρό ρούχα στο πλυντήριο μας δεν είναι ασυνήθιστο.

Όλοι έχουμε κάνει ένα γρήγορο πλύσιμο χωρίς να κοιτάξουμε τι βάζουμε μέσα στο πλυντήριο, αλλά αυτό μπορεί να καταστρέψει τα ρούχα σας. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ρούχα σας βρίσκονται στις ετικέτες τους».