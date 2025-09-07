Back to Top
Πάτρα: Κινητοποίηση της αστυνομίας για να ανοίξει δρόμο για έγκυο

Χρειάστηκε η επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο

Κινητοποιήθηκε νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. καθώς κλήθηκε να ανοίξει δρόμο για την άμεση μεταφορά εγκύου, που ερχόταν, από την Αιτωλοακαρνανία, στο νοσοκομείο.

Περιπολικό ειδοποιήθηκε να μεταβεί στη Γέφυρα του Ρίου από οπού ερχόταν ιδιωτικό ασθενοφόρο, ώστε να ανοίξει δρόμο και η γυναίκα να φτάσει γρήγορα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Έγκυος Αστυνομία

