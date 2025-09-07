Πάτρα: Κινητοποίηση της αστυνομίας για να ανοίξει δρόμο για έγκυο

Χρειάστηκε η επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο
Κινητοποιήθηκε νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. καθώς κλήθηκε να ανοίξει δρόμο για την άμεση μεταφορά εγκύου, που ερχόταν, από την Αιτωλοακαρνανία, στο νοσοκομείο.
Περιπολικό ειδοποιήθηκε να μεταβεί στη Γέφυρα του Ρίου από οπού ερχόταν ιδιωτικό ασθενοφόρο, ώστε να ανοίξει δρόμο και η γυναίκα να φτάσει γρήγορα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr