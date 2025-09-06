Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΔΕΘ 2025: Αποδίδονται στην κοινωνία, αδρανή ακίνητα του δημοσίου σε Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε ποια στρατόπεδα θα χτιστούν διαμερίσματα

Την απόφαση της κυβέρνησης να αποδίδονται στην ελληνική κοινωνία αδρανή ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας και τις τρεις πρώτες αξιοποιήσεις στρατοπέδων, στα οποία θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα, τα οποία θα αποδοθούν τόσο σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και σε συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

 Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, “σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δρομολογείται σε τρία στρατόπεδα-στο Μοσχάτο, το στρατόπεδο ‘ΖΙΑΚΑ’ στη Θεσσαλονίκη, το στρατόπεδο ‘Μανουσογιαννάκη’ στην Πάτρα- να κτιστούν με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων 2.000 διαμερίσματα, το 25% αυτών θα διατεθούν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα αποδοθούν σε συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Αυτό θα συνεχιστεί αποδίδοντας στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου”.

#tags Κυριάκος Μητσοτάκης 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

