Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στο νοσοκομείο Ρίου σε σοβαρή κατάσταση ο 65χρονος που έπεσε από στέγη

Στο νοσοκομείο Ρίου σε σοβαρή κατάσταση ...

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στο χωριό Πελόπιο

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο 65χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ο τραυματίας υπέστη εκτεταμένο τραυματισμό στο χέρι, συνοδευόμενο από ακατάσχετη αιμορραγία. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Πύργου κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ρίο για εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθεια για να διασώσουν το χέρι του.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στο χωριό Πελόπιο, όταν ο άτυχος άνδρας  έπεσε από στέγη σπιτιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον τραυματία από το σημείο που βρίσκεται και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις Τώρα

Αυστραλία: «Μην με δαγκώσεις» - Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ - BINTEO

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Δυτική Ελλάδα: Λιγότεροι νεκροί, αλλά μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων, το πρώτο εξάμηνο του 2025- Η εικόνα στην Αχαΐα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νοσοκομείο Ρίου

Ειδήσεις