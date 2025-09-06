Στο νοσοκομείο Ρίου σε σοβαρή κατάσταση ο 65χρονος που έπεσε από στέγη

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο 65χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ο τραυματίας υπέστη εκτεταμένο τραυματισμό στο χέρι, συνοδευόμενο από ακατάσχετη αιμορραγία. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Πύργου κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ρίο για εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθεια για να διασώσουν το χέρι του.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στο χωριό Πελόπιο, όταν ο άτυχος άνδρας έπεσε από στέγη σπιτιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον τραυματία από το σημείο που βρίσκεται και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.