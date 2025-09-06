Δυτ. Ελλάδα: Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από στέγη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο χωριό Πελόπιο, όταν ένας άνδρας έπεσε από στέγη σπιτιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον τραυματία από το σημείο που βρίσκεται και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας διατηρεί τις αισθήσεις του, ωστόσο έχει υποστεί σοβαρές κακώσεις και έχει χάσει πολύ αίμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο άτυχος άντρας εκτελούσε από νωρίς εργασίες για την τοποθέτηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, μαζί με άλλα άτομα.

Αργότερα το μεσημέρι βρισκόταν μόνος του στο σημείο της στέγης, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνονται, έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να περάσει το χέρι του από την εσωτερική πλευρά, σε μεταλλικό αντικείμενο, που προκάλεσε βαθύ τραύμα μέχρι την αρτηρία με αποτέλεσμα να έχει ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά την πτώση ο άντρας φέρεται να χτύπησε και στο κεφάλι καθώς είχε και εκεί τραύμα.

Προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια και ευτυχώς έγινε αντιληπτός από γείτονες που έτρεξαν προς το σημείο ανέβηκαν εκεί που βρισκόταν και πιέζοντας την αρτηρία προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία.

Παράλληλα μέσω και του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης "112", κλήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ, που έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ ενημερώθηκε και η Αστυνομία.

Λόγω της θέσης που βρισκόταν ο τραυματίας, ζητήθηκε και η συνδρομή βραχιονοφόρου οχήματος, που τελικά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί, αφού οι πυροσβέστες και οι διασώστες σταθεροποίησαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο.

