ΔΕΘ 2025: Τρεις συλλήψεις και 16 προσαγωγές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Σε τρεις συλλήψεις και 16 προσαγωγές προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων, που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν τρία άτομα, για μικροποσότητες ναρκωτικών.

 Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίες από συλλογικότητες, φορείς και πολίτες.

