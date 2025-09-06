ΔΕΘ 2025: Τρεις συλλήψεις και 16 προσαγωγές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Σε τρεις συλλήψεις και 16 προσαγωγές προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων, που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν τρία άτομα, για μικροποσότητες ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίες από συλλογικότητες, φορείς και πολίτες.