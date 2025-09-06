Πάτρα: Είχαν τη ναρκωτική ουσία Boom και τους συνέλαβαν

Συνελήφθησαν, προχθές το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο άνδρες (ημεδαπός – αλλοδαπός), διότι

σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν

μικροποσότητες της ναρκωτικής ουσίας BOOM, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ημεδαποί

άνδρες, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και ένα τσιγάρο με

μείγμα καπνού κάνναβης, σύμφωνα με την αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι

σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε 1,1 γραμμάριο κοκαΐνης, αναφέρΕι η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Ζαχάρως, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,9 γραμμάρια κάνναβης, ανακοινώνει η αστυνομία.