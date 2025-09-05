Αυτός είναι ο Big Brother που έχει τοποθετηθεί στα βουνά της Αχαΐας - Σύστημα επιτήρησης για πυρκαγιές - ΦΩΤΟ

To thebest μπήκε στο επιχειρησιακό κέντρο με τις οθόνες ελέγχου, στην Αχαΐα
Με στόχο ένα ακόμη επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης των πυρκαγιών η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο big brother των δασών της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης κινδύνου πυρκαγιών, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την προστασία των κατα τόπους οικοσυστημάτων.
Το thebest βρέθηκε στο επιχειρησιακό κέντρο που έχει στηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στο Κοτρώνι. Εκεί βρίσκονται οι υπολογιστές και το εξειδικευμένο λογισμικό που συνδέεται με τις κάμερες, οι οποίες έχουν εμβέλεια 10 χιλιομέτρων και αποστέλλουν ειδοποιήσεις όταν εντοπίζουν ενδείξεις καπνού. Στη συνέχεια, το υλικό αξιοποιείται και από φυσικά πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο.
Η εγκατάσταση 18 σύγχρονων σταθμών ανίχνευσης σε στρατηγικά σημεία της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί τον κορμό του έργου. Οι σταθμοί, εξοπλισμένοι με θερμικές και οπτικές κάμερες υψηλής ανάλυσης, αισθητήρες Lidar και προηγμένα λογισμικά, καλύπτουν ακτίνα έως 10 χιλιομέτρων ο καθένας, εξασφαλίζοντας συνεχή εποπτεία μεγάλων δασικών εκτάσεων. Τρεις από αυτούς διαθέτουν λέιζερ επιβεβαίωσης, τεχνολογία που ανιχνεύει σωματίδια καπνού, περιορίζοντας σημαντικά τα ψευδή σήματα συναγερμού.
Η καινοτομία του συστήματος βρίσκεται στη χρήση μηχανικής μάθησης. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, αναλύονται αυτόματα και επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό και την εκτίμηση της κατεύθυνσης εξάπλωσης μιας πιθανής πυρκαγιάς. Η πληροφορία συγκεντρώνεται σε τρία Κέντρα Ελέγχου, στην Πάτρα, το Μεσολόγγι και τον Πύργο, τα οποία λειτουργούν διασυνδεδεμένα.
Με συνολικό προϋπολογισμό 4,7 εκατ. ευρώ, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και υλοποιείται από την ένωση εταιρειών «Adaptit – Raymetrics». Ήδη έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του, εντοπίζοντας πραγματικά περιστατικά πυρκαγιών, και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται στις αρχές του 2026 και σίγουρα το καλοκαίρι του ίδιου έτους να αποτελέσει μια ακόμη δικλείδα πυρανίχνευσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr