Αυτός είναι ο Big Brother που έχει τοποθετηθεί στα βουνά της Αχαΐας - Σύστημα επιτήρησης για πυρκαγιές - ΦΩΤΟ

Με στόχο ένα ακόμη επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης των πυρκαγιών η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο big brother των δασών της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης κινδύνου πυρκαγιών, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την προστασία των κατα τόπους οικοσυστημάτων.

Το thebest βρέθηκε στο επιχειρησιακό κέντρο που έχει στηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στο Κοτρώνι. Εκεί βρίσκονται οι υπολογιστές και το εξειδικευμένο λογισμικό που συνδέεται με τις κάμερες, οι οποίες έχουν εμβέλεια 10 χιλιομέτρων και αποστέλλουν ειδοποιήσεις όταν εντοπίζουν ενδείξεις καπνού. Στη συνέχεια, το υλικό αξιοποιείται και από φυσικά πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο.