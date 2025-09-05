Νεκρή στη χαράδρα του Βίκου η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί

Τραγική κατάληξη
Εντοπίστηκε σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων κάτω από τη θέση Μπελόη στη χαράδρα του Βίκου στο Ζαγόρι, νεκρή η τουρίστρια από την Ολλανδία, την οποία αναζητούσαν από χθες.
Ομάδα Drone της Πυροσβεστικής, από νωρίς το πρωί έκανε έρευνα σε όλη την περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και βραχώδης.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ξεκίνησαν από χθες το μεσημέρι, όταν ο σύζυγός της ζήτησε βοήθεια από το 112 και δήλωσε την εξαφάνιση της.
Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με ένα τροχόσπιτο. Χθες επισκέφθηκαν την Μπελόη και όπως είπε ο σύζυγος, έχασε από τα μάτια του την 65χρονη γυναίκα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν έβγαζε φωτογραφίες το τοπίο.
Τώρα αναμένεται να κατέβει στη χαράδρα η 5η ΕΜΑΚ για να ανασύρει το πτώμα της άτυχης τουρίστριας.
Λισαβόνα: Θαύμα για οικογένεια Γερμανών – Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου ενώ είχε δηλωθεί νεκρός στο τελεφερίκ
Πάτρα: «Σκάβεται» το 2026 η πλατεία Γεωργίου για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και άρδευσης- Καλά τα νέα για τα -υπό διάλυση- σιντριβάνια
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός Πολωνός τουρίστας που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr