Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να ταξιδέψει με 15χρονη αγνοούμενη

Ένας 19χρονος συνελήφθη στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, την ώρα που επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψει προς την Τουρκία με 15χρονη, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση τα προηγούμενα 24ωρα από την οικογένειά της στην Ξάνθη.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, με τον πρώτο να διώκεται για αρπαγή ανηλίκου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.