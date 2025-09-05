Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να ταξιδέψει με 15χρονη αγνοούμενη

Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να ταξ...

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, με τον πρώτο να διώκεται για αρπαγή ανηλίκου

Ένας 19χρονος συνελήφθη στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, την ώρα που επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψει προς την Τουρκία με 15χρονη, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση τα προηγούμενα 24ωρα από την οικογένειά της στην Ξάνθη.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, με τον πρώτο να διώκεται για αρπαγή ανηλίκου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί: «Κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα αποτελεί νόμιμο στόχο»

Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για κλοπή σε τροχόσπιτο στο Ρίο

Ναυπακτία: Οδύνη για το χαμό της 25χρονης Μαργαρίτας σε τροχαίο στο Κιάτο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Αστυνομία

Ειδήσεις