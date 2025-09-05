Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τέλος Οκτώβρη στο ρεύμα προς Ιωάννινα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει από το 179,82ο χλμ. έως και το 180,85ο χλμ. αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 δεν θα εκτελούνται εργασίες, αλλά θα υπάρχει σήμανση μακράς διαρκείας για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.