Μεσολόγγι: Θλίψη για το θάνατο του Παναγιώτη Χονδρού

Το Μεσολόγγι πενθεί για τον θάνατο του Παναγιώτη Χονδρού, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών.

Γιος του τέως προέδρου της κοινότητας Αγ. Θωμά Μεσολογγίου, ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος. Ζούσε μόνιμα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Στα κοινωνικά δίκτυα συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετούν, μην μπορώντας να πιστέψουν ότι δεν είναι πλέον στην ζωή.