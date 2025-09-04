Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ). Το σεισμικό γεγονός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ, περιοχή που έχει επηρεαστεί στο παρελθόν από σεισμικές δραστηριότητες.

Διαφορές στις εκτιμήσεις

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), η ένταση του σεισμού υπολογίζεται στα 5,6 Ρίχτερ, ελαφρώς χαμηλότερη από την εκτίμηση του GFZ. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την περιοχή για τυχόν μετασεισμούς και πιθανές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.