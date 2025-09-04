Τραμπ: «Μην αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο- Βοηθάτε τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, καθώς, όπως ανέφερε, τα έσοδα που προκύπτουν από τις πωλήσεις, χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», την οποία συγκάλεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στην τηλεδιάσκεψη, οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της υποστήριξης προς την Ουκρανία και στρατηγικές για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας. «Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο χρηματοδοτεί τον πόλεμο, δεδομένου ότι η Ρωσία έλαβε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο» δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να εντείνουν τις οικονομικές πιέσεις και προς την Κίνα, καθώς αυτή χρηματοδοτεί τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο ένοικος του Λευκού Οίκου πρότεινε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εστιάζοντας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. «Η προσέγγιση του Τραμπ ήταν ξεκάθαρη: πρέπει να κινηθούμε από κοινού για την επιβολή κυρώσεων και να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή με οικονομικά μέσα» δήλωσε ο Στουμπ.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι συζητήσεις για τις νέες κυρώσεις θα συνεχιστούν μέσα στις επόμενες 24 ώρες μεταξύ της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στενών συνεργατών του προέδρου των ΗΠΑ.