Δήμος Αιγιαλείας: Συνεδρίασε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τις ενέργειες και δράσεις ενόψει της αντιπλημμυρικής περιόδου (καθαρισμοί ποταμών, ρεμάτων κ.ά.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας, "ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος, καθώς και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, ευχαρίστησαν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως τόνισαν, υπήρξαν σοβαρά συμβάντα τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά χάρη στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εφαρμόζοντας τα σχετικά σχέδια, έχει συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών φαινομένων. Επισημάνθηκε δε ότι, ενώ βρισκόμαστε ακόμη στη μέση της αντιπυρικής περιόδου, δεν επιτρέπεται εφησυχασμός. Υπενθυμίστηκε χαρακτηριστικά ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Ευρωστίνη πέρυσι εκδηλώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και πιστής εφαρμογής των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

Παρόντες στη συνεδρίαση:

Βασίλειος Μαρτζάκλης, Διοικητής ΔΙΠΥΝ Αχαΐας

Παναγιώτης Πετρόπουλος, Διοικητής Π.Υ. Αιγίου

Ευγενία Κωνσταντινοπούλου, Π.Υ. Αιγίου

Ελένη Κλάγκου, ΚΛ. Πάτρας

Γ΄ Λ/Τ Αιγίου

Κωνσταντίνος Παπουτσής, Λοχαγός ΚΕΤΧ

Γιάννης Αναστασόπουλος, Υποδιοικητής Α/Τ Αιγίου

Μωυσής-Μάριος Σεραφειμίδης, Διοικητής Α/Τ Ακράτας

Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Βασίλειος Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Χρυσούλα Πανεθυμιτάκη, Προϊσταμένη Δημοτικής Αστυνομίας

Βασίλειος Κούτρας, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας

Χρύσανθος Αλαξανδρόπουλος, Δασάρχης Αιγίου

Εμμανουήλ Μωραΐτης, Προϊστάμενος Δασοπροστασίας Δασαρχείου Αιγίου

Αντιγόνη Τσάγκλα, Διοικήτρια Γ.Ν. Αιγίου

Νίκη Βραχωρίτη, Διευθύντρια Ν.Υ. Αιγίου

Αντρέας Γαλάνης, Ολυμπία Οδός

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Τεχνική Υπηρεσία Δ. Αιγιαλείας

Φωτεινή Αλεξοπούλου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Γεώργιος Κερτεζίτης & Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, εκπρόσωποι εθελοντικής ομάδας «ΑΧΑΙΟΣ»

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα συνεχίσει να συντονίζει και να ενισχύει όλες τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας, με στόχο την αποτελεσματική προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος".