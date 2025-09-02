Back to Top
Μακρόν: «Τίποτα δεν θα εμποδίσει το κίνημα για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους»

Τι αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Τίποτα δεν θα σταματήσει «τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο (Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν) και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, στέλντονας σαφές μήνυμα στο Ισραήλ.

Δήλωσε επίσης πως η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μην χορηγήσει βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «είναι απαράδεκτη».

Παράλληλα ζήτησε την ανάκληση του μέτρου και τη συμμόρφωση με όσα προβλέπει η συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

#tags Εμανουέλ Μακρόν Ισραήλ Παλαιστίνη

