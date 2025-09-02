Έλον Μασκ για δημογραφικό: «Η Ελλάδα πεθαίνει»

Στο θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα αναφέρθηκε για άλλη μια φορά ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του στο Χ.

Ο μεγιστάνας ανέβασε στο Χ μια ανάρτηση στην οποία έγραφε «ο θάνατος της Ελλάδας» και δημοσίευσε την είδηση για 700 κλειστά σχολεία στη χώρα.