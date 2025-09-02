Έλον Μασκ για δημογραφικό: «Η Ελλάδα πεθαίνει»

Η ανάρτησή του
Στο θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα αναφέρθηκε για άλλη μια φορά ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του στο Χ.
Ο μεγιστάνας ανέβασε στο Χ μια ανάρτηση στην οποία έγραφε «ο θάνατος της Ελλάδας» και δημοσίευσε την είδηση για 700 κλειστά σχολεία στη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν ο Έλον Μασκ έχει ασχοληθεί ειδικά με την Ελλάδα για το θέμα της υπογεννητικότητας.
«Η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση» έγραφε χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 2024 ενώ πέντε μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, εξέφραζε την έκπληξή του για το γεγονός ότι στη χώρα μας ήταν διπλάσιος ο αριθμός των θανάτων σε σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr