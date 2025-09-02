Back to Top
Μασσαλία: Ένας άνδρας μαχαίρωσε 4 ανθρώπους- Ο δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεσή του κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης

Ένας άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία σήμερα το απόγευμα έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεσή του κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.

Πάτρα: Τι λέει συγγενής του 46χρονου οδηγού μηχανής με θύμα την γιαγιά Τιτίκα

Κόρινθος: Θρίλερ με τον θάνατο 22χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος- Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Χανιά: Με προεκτάσεις στην τοπική εκκλησία και με χρηματισμούς κρατικών λειτουργών δρούσε η «μαφία»- ΦΩΤΟ

