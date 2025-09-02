σπιράλ: «Καμία αυτοκριτική από τη Δημοτική Αρχή, ιδού τι πρέπει να γίνει»

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει:

"Ψύχραιμη αποτίμηση του τριημέρου των πυρκαγιών, θερμά συγχαρητήρια σε όσους συνεργάστηκαν να τις αντιμετωπίσουν και καταγραφή των λαθών που έγιναν προκειμένου να αποφευχθούν σε πιθανή επόμενη φορά: σε αυτό το τρίπτυχο κινήθηκε η εισήγηση του Πέτρου Ψωμά στην συζήτηση για τις πρόσφατες φωτιές της Πάτρας που έγινε την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.



"Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε πως η δημοτική αρχή δεν είναι διατεθειμένη να κάνει αυτοκριτική" είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του σπιράλ, συμπληρώνοντας πως "δεν είναι δυνατόν για τις φωτιές να φταίνε μόνο οι άλλοι -ακόμα και το ΝΑΤΟ(!) όπως δήλωσε ο Δήμαρχος. Το μήνυμα που εκπέμπεται, δυστυχώς, από τη δημοτική αρχή στην τοπική κοινωνία είναι πως θα κάνει ακριβώς τα ίδια σε ενδεχόμενο νέας πυρκαγιάς, γεγονός άκρως ανησυχητικό".



Η κριτική του σπιράλ εστιάστηκε στην πλημμελή προετοιμασία του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ιόλαος", στα άκοπα χόρτα σε δημοτικές και ιδιωτικές εκτάσεις που "διευκόλυναν" την φωτιά να εξελιχθεί, στην ανεπάρκεια της ΔΕΥΑΠ που δεν φρόντισε να υδροδοτεί περιοχές της Πάτρας αξιοποιώντας γεννήτριες και στην έλλειψη ενημέρωσης των Πατρινών για την επικινδυνότητα των αερίων που ακόμα συνεχίζουν να εκλύονται από την καιόμενη Ξερόλακκα..



Για το άμεσο μέλλον ο Πέτρος Ψωμάς στη δευτερολογία του επεσήμανε την αναγκαιότητα εκπόνησης αντιπλημμυρικών έργων, έκανε έκκληση για συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για κατάρτιση ενός πλήρους και υλοποιήσιμου τοπικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και επέμεινε στη θωράκιση των ακριτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων (κυρίως στις ορεινές περιοχές και τα δάση), επισημαίνοντας πως "οι ακρίτες μας είναι αυτοί που θα προασπίσουν την πόλη από επόμενο κίνδυνο και πρέπει γι' αυτό να ενισχυθούν από τον δήμο".

Είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Ψωμάς, κατά την συνεδρίαση: "Οι ακριτικές μεριές του Δήμου Πατρέων είναι αυτές που πρέπει να ενισχυθούν και να εξοπλιστούν με μέσα πυρόσβεσης. Τις πληγείσες περιοχές θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε από τη μη αλλαγή χρήσης τους, να φροντίσουμε τον καθαρισμό τους, την απαραίτητη αναδάσωση και την προστασία από τις πιθανές πλημμύρες. Η φύση σε βάθος χρόνου θα αναλάβει τα υπόλοιπα, όπως κάνει εκατομμύρια χρόνια τώρα".



Τέλος, στις ενιαίες προτάσεις της αντιπολίτευσης που κατατέθηκαν στο σχετικό ψήφισμα και στα 11 σημεία για την αποκατάσταση από τη φωτιά που κατατέθηκαν από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, το σπιράλ πρόσθεσε τον παρακάτω κατάλογο προτεινόμενων ενεργειών:



• Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Επιτήρησης και Συντονισμού σε κάθε περιοχή του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές

• Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας και πόστου επιτήρησης καθενός

• Εξοπλισμός της ομάδας με χρήσιμα μέσα (κιάλια, ασύρματοι, μάσκες, ειδικός ρουχισμός κλπ.)

• Εξοπλισμός της κάθε ομάδας σε κάθε τοπική κοινότητα με ευθύνη του Δήμου, μέσων πυρόσβεσης μεγάλου και μεσαίου μεγέθους. Ενδεικτικά: αντλίες πυρόσβεσης με γεννήτρια πετρελαίου συνδεδεμένη με ντεπόζιτο νερού 4.000 λίτρων ή άλλη ακόμα πιο μεγάλη δεξαμενή.

• Αυστηρός ορισμός τοποθεσίας αυτοκινήτου απομάκρυνσης και απόλυτη γνώση του οδικού δικτύου για εκκένωση της τελευταίας στιγμής

• Γνώση σημείων αναφοράς της περιοχής

• Εξαντλητική εκπαίδευση κατά την χειμερινή περίοδο από ειδικούς αλλά και άμεση και πλήρη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα

Επέμεινε, δε, στα εξής κρίσιμα θέματα:

• Τοποθέτηση μεγάλων δεξαμενών σε αυτές τις περιοχές

• Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών

• Αποψίλωση νεκρών δέντρων

• Απομάκρυνση πιθανής καύσιμης ύλης καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο

• Άμεση δημιουργία ειδικού project για την προστασία του Δασυλλίου και του Γεροκομείου (των δύο δασυλλίων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας) και κυρίως

• Απόκτηση γεννητριών από τη ΔΕΥΑΠ όπου χρειάζεται "για να μην ξαναμείνει καμία γειτονιά χωρίς νερό".