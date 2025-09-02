Α. Παναγιωτόπουλος: «Πέντε κρίσιμα ερωτήματα για την ανάδειξη του Ρωμαϊκού Σταδίου και την ενοποίηση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της Πάτρας»

Ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού κα Μενδώνη με θέμα «Ολοκλήρωση της ανάδειξης και αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών και ενοποίηση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πόλης» κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Στην ερώτηση, αφού γίνεται αναφορά στην ιστορική και αρχαιολογική σημασία του Ρωμαϊκού Σταδίου της πόλης των Πατρών, περιγράφεται αναλυτικά το ιστορικό της ανακαίνισης και αποκατάστασης του μνημείου όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται σε προηγούμενες απαντήσεις κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και στις πρόσφατες αναφορές, ή μη, της υπουργού.

Με αφορμή την ευρύτερη συζήτηση που έχει προκύψει με την έλευση της κρουαζιέρας στην Πάτρας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πάτρας, της Αχαΐας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας, τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:

1. Ποια είναι η πρόοδος στις απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις;

2. Υπάρχει πρόβλημα με τα απαλλοτριωμένα ακίνητα και πόσο ασφαλείς θα είναι οι κατεδαφίσεις για τα υπόλοιπα νεότερα ιστορικά μνημεία;

3. Τι προβλέπεται για τη δυτική μακρά πλευρά του Σταδίου;

4. Υπάρχει μελέτη και χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση με το Ρωμαϊκό Ωδείο;

5. Υπάρχει έστω και η πρόθεση για την εκπόνηση και υλοποίηση της ολιστικού σχεδίου ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και τοποσήμων της Πάτρας της αρμόζει στην Τρίτη πόλη της Ελλάδας;