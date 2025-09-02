Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΣ στο ΚΕΤΧ Πατρών – Στο επίκεντρο οι συγχωνεύσεις και οι νέες ανάγκες του στρατοπέδου

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Τεχνικού ταξίαρχο Περίανδρο Κωστούλα, επισκέφθηκε το στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης» και το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού ( ΚΕΤΧ ) Πατρών.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Διοικητής του ΚΕΤΧ, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τσιράκης, ο οποίος ξενάγησε τον Αρχηγό στους χώρους του στρατοπέδου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων με συγχωνεύσεις και καταργήσεις στρατιωτικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, συγχωνεύονται η 76η Μονάδα Επιστράτευσης (πρώην ΜΟΜΑ) Ρηγανόκαμπου και η Σχολή Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΤΗΛ) με το ΚΕΤΧ Πατρών, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε πολυδύναμο στρατόπεδο.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ επιθεώρησε τους ανακαινισμένους χώρους που εκσυγχρονίστηκαν με πρόσφατα κονδύλια και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις βελτιώσεις, συγχαίροντας τον Διοικητή και το προσωπικό για το έργο τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, όπου τιμήθηκε ο πρόεδρος Απόστολος Κόγκας για την πολυετή προσφορά του, ενώ ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Γλαβάς έλαβε αναμνηστικό μετάλλιο. Ο Σύλλογος έθεσε εκ νέου αιτήματα, όπως η άμεση πρόσληψη εκπαιδευτών, η απομάκρυνση του αμιάντου από τις στέγες, η ενίσχυση του στρατοπέδου και η προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων.

Η επίσκεψη, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, επιβεβαιώνει τη βούληση της στρατιωτικής ηγεσίας για στενή συνεργασία και στήριξη του έργου που επιτελείται στο ΚΕΤΧ Πατρών.