Μαρίνος Σκανδάμης: Για ποια 3η Σεπτεμβρίου;

Ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος και Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής δήλωσε για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου :

«Ο Αντρέας παρήγαγε άφοβα πολιτική. Απέφευγε τις λέξεις "συναίνεση", "ορθός λόγος", "ρεαλισμός" ή "μεταρρυθμίσεις". Μετασχημάτισε την κοινωνία με ριζοσπαστισμό, πίστη και φαντασία στην εξουσία, αλλάζοντας από τα θεμέλια τους μηχανισμούς και τις δομές που καθήλωναν το λαό, ενώ ταυτόχρονα παρήγαγε μεγάλες προοδευτικές διεθνείς συμμαχίες και πρωτοβουλίες. Ο Ανδρέας, με τεράστια επιστημονική επάρκεια και ιδεολογική συγκρότηση επέλεξε να σταθεί αταλάντευτα δίπλα στους "μη προνομιούχους" κάνοντας την "αλλαγή" και την ανατροπή τού "κράτους της δεξιάς" κεντρικό στόχο του. Και τον πέτυχε. Γι' αυτό και η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη έχει νόημα μόνον αν βρούμε και πάλι το ειδικό βάρος των λέξεων και των πολιτικών που αυτές εκφράζουν. Ας παλέψουμε γι’ αυτό».