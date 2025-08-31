Πάτρα: 168ο PATRAS ART SYMPOSIUM- Όταν η Τέχνη ανοίγει δρόμους

Η τέχνη επιστρέφει εκεί όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του πολιτισμού: στην Πάτρα!

Το 168ο Διεθνές Συμπόσιο Τέχνης της Zervas Art φέρνει κοντά καλλιτέχνες, ιδέες και πολιτισμούς σε έναν μοναδικό διάλογο δημιουργίας, έκφρασης και παγκόσμιας αλληλεγγύης, στους μοναδικούς χώρους του ΜΥ WAY HOTEL & EVENTS.

Χιλιάδες καλλιτέχνες από κάθε ήπειρο έχουν συναντηθεί στην Πάτρα, όχι μόνο για να παρουσιάσουν έργα, αλλά για να δημιουργήσουν μαζί – να μοιραστούν τεχνικές, συναισθήματα και εμπειρίες, χτίζοντας την παγκόσμια κοινότητα της Zervas Art, μέσα από τα χρώματα και τις συνθέσεις, η οποία μετρά πάνω από 11.000 συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

Το Συμπόσιο δεν είναι απλώς μία έκθεση – είναι μια ζωντανή εμπειρία τέχνης.

Με ανοιχτές τις πόρτες για το κοινό, εργαστήρια, live painting sessions και πολιτιστικές ανταλλαγές, θα εμπνεύσει, θα συγκινήσει και θα ενώσει χώρες και πολιτισμούς για 8 ημέρες.

ΧΟΡΗΓΟΙ του Συμποσίου είναι οι: ΜΥ WAY HOTEL, MAISON GRECQUE HOTEL & I.O.Π.

Ημερομηνίες: 2 έως 7 Σεπτεμβρίου

Ώρες Κοινού: 11πμ έως 2μμ

Είσοδος ελεύθερη

Τελετή λήξης: 7 Σεπτεμβρίου ώρα 19:00 στο lobby του MY WAY HOTEL