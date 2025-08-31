Ξεκίνησε στην Αρχ. Ολυμπία η 1η Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ

“Η Ελλάδα να πρωτοστατήσει στις τεχνολογικές εξελίξεις” “Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα να αρχίσει να πρωτοστατεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, στην ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη. Τα ρομπότ τώρα ξεκινάνε, δεν είναι έτοιμα, και για να δείξουν τις δυνατότητές τους” είπε μιλώντας στο ilialive.gr, ο Μηνάς Λιαροκάπης. Πρόκειται για έναν εκ των διοργανωτών, συνιδρυτή της startup Acumino, με έδρα το Σιατλ των ΗΠΑ που τελευταία απέκτησε βάση και στην Αθήνα.

Κορυφαίοι επιστήμονες από 12 χώρες του κόσμου, είναι ομιλητές σε αυτή την Ολυμπιάδα, ερευνητικές ομάδες παρουσιάζουν το έργο τους και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο και εκθέματα που ξεκινούν από τις απλές ρομποτικές κατασκευές και φτάνουν σε σύγχρονα ρομπότ που έχουν κίνηση, όπως ο “Κέρβερος” ο τετράποδος φίλος μας που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων, συνθέτουν το σκηνικό της 1ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Ανθρωποειδών Ρομπότ.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική , δύο έννοιες που κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην ζωή μας, είναι το αντικείμενο της 1ης διεθνούς Ολυμπιάδας Ανθρωποειδών Ρομπότ. Την πρωτοπόρα αυτή διοργάνωση φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία.

Στον τόπο που ξεκίνησαν όλα, στην Αρχαία Ολυμπία , εκεί που ο άνθρωπος πριν από 2800 χρόνια, δημιούργησε το μέλλον του παγκόσμιου αθλητισμού και έγραψε ιστορία στον πολιτισμό, στο ιερό αυτό λίκνο, άνθρωποι πρωτοπόροι συναντήθηκαν για το μέλλον της τεχνολογίας..

Ο κ. Λιαροκάπης είναι από τους ακαδημαϊκούς που δεν σταματούν να κυνηγούν την εξέλιξη. Έχει διδακτορικό από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχοντας πραγματοποιήσει και μεταδιδακτορική έρευνα στο αμερικανικό πανεπιστήμιο του Γέιλ. Απέκτησε 15ετή εμπειρία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη, και έλεγχο ρομποτικών συστημάτων υψηλής επιδεξιότητας και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και είναι επίσης αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ.

“Δεν υπάρχει μεγαλύτερος συμβολισμός από το να έρθουμε στην Ολυμπία, όπου οι άνθρωποι για πρώτη φορά έδειξαν τις δυνατότητές τους” εξήγησε για την επιλογή της παγκόσμιας πόλης, ως σημείου αναφοράς για τα μεγάλα επιτεύγματα στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, τον τόπο που γέννησε το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια αέναη πηγή έμπνευσης που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον…

“Πρέπει , να βοηθήσουμε τη νέα γενιά να μάθει τις νέες τεχνολογίες και να στηρίξουμε τη νέα γενιά, σαν τα παιδιά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας” σημείωσε λίγα λεπτά μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του project “Hermes”, ένα ρομποτικό εξωσκελετό, που ετοίμασαν οι φοιτητές.

Όσο για το μέλλον μιας διοργάνωσης που τώρα αρχίζει, θα υπάρξει συνέχεια. “Εμείς θέλουμε να το ξανακάνουμε, έπρεπε να ξεκινήσει από την Ολυμπία, πιθανώς να έχουμε κάθε χρόνο στην Ολυμπία, αλλά θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε τη διοργάνωση κι αλλού. Θα πάμε και στην Αθήνα. θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα αν έχει κάποιο χαρακτήρα rotation μέσα στη χώρα ή ακόμα να πάει και στο εξωτερικό. Να υπάρχουν δηλαδή κάποια αντίστοιχα event που θα πάνε στο εξωτερικό, σίγουρα όμως το επόμενο μεγάλο event θα είναι στην Αθήνα”.

Με την ενέργεια της Ολυμπίας

Όσο για τις πρώτες εμπειρίες των συμμετεχόντων στην διοργάνωση ο κ. Λιαροκάπης, σημείωσε ότι “… ο κόσμος έχει ευχαριστηθεί πάρα πολύ το μέρος, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι ένα φανταστικό μέρος με μία ενέργεια, που δεν περιγράφεται με λόγια. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό, οι ομιλητές που έχουν έρθει από 12 χώρες έχουν να καλύψουν εξαιρετικά θέματα και γενικότερα βλέπω ότι ο κόσμος έχει ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτή την διοργάνωση. Τα καλύτερα έρχονται…” κατέληξε ο Μηνάς Λιαροκάπης.

Να σημειώσουμε πως η διοργάνωση που περιλαμβάνει, επιστημονικές ομιλίες, τεχνικές παρουσιάσεις, έκθεση ρομποτ και άλλα event, ολοκληρώνεται την Τρίτη και είναι επισκέψιμη με εισιτήριο.