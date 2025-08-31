Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Μια μαγική βραδιά στο κάστρο του Ρίου

Tραγούδια και μελωδίες που αναφέρθηκαν στα πάθη, στον πόνο και στη λύτρωση που γεννά η θάλασσα και ο έρωτας στις ζωές των ανθρώπων, παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στο Κάστρο του Ρίου, το γυναικείο Μουσικό Σύνολο, "A companhia artistica”, πλαισιωμένο από ντουέτο χορευτών.

Tίτλος της συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας, “Μεσόγειος των θρήνων και των ερώτων”. Στη συναυλία ακούστηκαν έργα σε σύνθεση και ενορχήστρωση του Νίκου Δημογιάννη.

Οι φίλοι της μουσικής που γέμισαν το κάστρο του Ρίου, έζησαν μια ξεχωριστή μουσική “ξενάγηση” μέσα από ένα ιδιαίτερο ηχητικό ταξίδι.

Το γενικό πρόσταγμα είχε η υπεύθυνη του Γυναικείου Συνόλου, Μαρία Νικολοπούλου. Το σύνολο αποτελείται από τις: Πολύ Νικολοπούλου (σοπράνο), Μαρία Νικολοπούλου (πιάνο), Μαρία Μεσσάρη (φλάουτο), Χριστιάνα Ζάρου (βιολί), Δήμητρα Κατσουλιέρη (βιολοντσέλο). Συμμετείχε ο βαρύτονος Βασίλης ΚωνσταντάραςΧόρεψαν οι: Γαβριέλα Καραζάνου, Μαριελένα Κατσιμεντέ, Ρεβέκκα Διονυσάτου.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.