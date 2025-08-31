Πάτρα Ενωμένη για πυρκαγιές: «Να συμφωνήσει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων μαζί μας για τα αυτονόητα»

«Η αυτοδιοικητική σκέψη είναι, πρωτίστως, πολιτική σκέψη που δεν εγκλωβίζεται σε κομματικά στεγανά» υποστηρίζει η Πάτρα Ενωμένη.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Πάτρα Ενωμένη" αναφέρει ταε εξής:

Τη Δευτέρα 1/9/2025 θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, μετά από πρωτοβουλία σύσσωμης της αντιπολίτευσης, το θέμα των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών.

Δεν ωφελούν, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού, η ιδεοληψία και το κομματικό συμφέρον. Η αυτοδιοικητική σκέψη είναι, πρωτίστως, πολιτική σκέψη που δεν εγκλωβίζεται σε κομματικά στεγανά.

Στο πλαίσιο αυτό θα προτείνουμε να αποφασίσουμε, ως Δημοτικό Συμβούλιο, και να ζητήσουμε:

1) Tη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών για τη διερεύνηση και απόδοση τυχών ευθυνών, σε οποιοδήποτε επίπεδο του μηχανισμού πρόληψης και πυρόσβεσης.

2) Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση προς αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν βλάβη.

3) Άμεση και πλήρη αποκατάσταση των πυρόπληκτων και την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων από το κεντρικό κράτος.

4) Ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Δήμο Πατρέων με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

5) Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πέριξ της πόλης με στόχο αφενός την εμπόδιση της επέκτασης των δασικών πυρκαγιών αλλά και τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών μέσων.

6) Εκπόνηση μελετών για διανοίξεις και έργα αγροτικών και δημοτικών οδών και για κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων.

7) Τοποθέτηση δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου περιμετρικά της πόλης ώστε τα ελικόπτερα πυρόσβεσης να εφοδιάζονται άμεσα με νερό.

8) Επικαιροποίηση των καταλόγων εθελοντών ανά Κοινότητα, του διαθέσιμου εξοπλισμού και τη δρομολόγηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αξία του εθελοντισμού.

9) Ενίσχυση με μέσα πυροπροστασίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην Ξερόλακα.

10) Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών -γεννητριών στα αντλιοστάσια και γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΠ και συντήρηση των υδροστομίων των κρουνών πυρόσβεσης.

11) Τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κάθε αρμόδιου φορέα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων να συμπλεύσει μαζί μας. Η ομοφωνία στα ζητήματα αυτά κρίνεται απαραίτητη για κάθε υγιώς σκεπτόμενο πολίτη.