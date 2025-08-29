Πάτρα: Στις 21.00 αντί για τις 21.30 η παράσταση “Μία άλλη Θήβα”

Ανεβαίνει την Κυριακή 31 Αυγούστου
Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για την Κυριακή 31 Αυγούστου θεατρική παράσταση “Μία άλλη Θήβα”, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο της οδού Ρίτσου - μετά από αίτημα της παραγωγής - θα ξεκινήσει στις 21.00 αντί για τις 21.30.
Παρακαλούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων για την έγκαιρη προσέλευσή τους.
