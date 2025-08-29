5+1 επώνυμοι Έλληνες που πάσχουν από το «σύνδρομο Ντόριαν Γκρέι»

Στον κόσμο της ελληνικής showbiz, υπάρχουν κάποιοι επώνυμοι που μοιάζουν να έχουν υπογράψει… συμφωνία με τον χρόνο. Παρά τα χρόνια που περνούν, τα πρόσωπά τους παραμένουν φρέσκα, τα σώματά τους καλοδιατηρημένα και η εμφάνισή τους αναλλοίωτη, σαν να μην τους αγγίζει ποτέ η φθορά.

Οι ίδιοι δείχνουν να κατέχουν καλά το «μυστικό της αιώνιας νεότητας», κάνοντάς μας να θυμόμαστε τον θρυλικό Ντόριαν Γκρέι, τον λογοτεχνικό ήρωα που δεν γερνούσε ποτέ.

Από ηθοποιούς και τραγουδιστές μέχρι παρουσιαστές και τηλεοπτικά είδωλα, η λίστα με τους Έλληνες celebrities που φαίνεται να ζουν το δικό τους… «σύνδρομο Ντόριαν Γκρέι» είναι μεγάλη.

