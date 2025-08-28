Θλίψη για τον θάνατο του 39χρονου Γιώργου Χαλούλου

Θλίψη στη Νέα Μανωλάδα. Έφυγε από την ζωή στα 39 μόλις χρόνια του ο Γιώργος Χαλούλος.

Ήταν πατέρας ενός 7χρονου κοριτσιού. Τον τελευταίο καιρό έδινε μάχη με ασθένεια.

Η θεία του Βιβή Νεζρίτη έγραψε:

Αγαπημένε μου ανιψιε ο πόνος μου μεγάλος.εισουν το παιδάκι μου ο φύλακας άγγελος μου.Στης χαρές και στης λύπες μαζί.. Γιώργο μου εμείς σε αγαπάμε Άγγελε μου.γιατι γιατί τόσο γρήγορα..Μου έλεγες θεία μου μη φοβάσαι έχεις εμένα Άγγελε μου..τώρα αγαπούλα μου με ποιόν θα μιλάω Γιώργο μου… όλους μας προσεχές Άγγελε μου.καναμε τα πάντα να σε σώσουμε..Έδωσες τη μάχη γενναία και αθόρυβα δεν ήθελες να μας στεναχωρείς…Για που το βαλές καρδιά μου..Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ καλό ταξίδι και Χαιρετίσματα σε όλους εκεί ψιλά….Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα πάντα στο κοριτσάκι σου που λατρευες δεν θα τους εγκαταλείψω ποτέ.Σε Λατρεύω Σε αγαπάμε Άγγελε δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.